Premium Columns

Goedwillende burger die veiligheid wil is dupe van fratsen Halsema

Hoe lang blijft burgemeester Halsema op haar handen zitten? Dat is de vraag nu het OM de noodklok luidt over toenemende zware geweldsdelicten door jongeren. Hoewel het aantal tieners dat met justitie in aanraking komt de laatste jaren daalt, neemt ernstig geweld onder deze groep dus toe. Vooral in A...