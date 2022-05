Premium Het beste van De Telegraaf

GL kijkt neer op lager opgeleiden

Door Ronald Plasterk

Mocht de PvdA samengaan met GL, dan vrees ik dat de PvdA-standpunten waar ik het mee eens ben naar de achtergrond verdwijnen, en alles waar ik het niet mee eens ben de nieuwe partijlijn wordt. Dus de fusieclub zal tégen kernenergie zijn, maar vóór het volbouwen van landschappen met windmolens en voor een biomassacentrale in Diemen (voorvechter is GL-wethouder Van Doorninck). Wél miljarden voor doorgeschoten stikstofbeleid, maar niet voor betaalbaar levensonderhoud en beter onderwijs. Huizenbouw zal worden tegengehouden vanwege stikstof. Zo snel mogelijk (zonder referendum) Nederland laten opgaan in de Verenigde Staten van Europa.