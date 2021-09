Brief 2 ’Rutte kan niet meer gewoon over straat’

Fietsen door Den Haag zal er voor Rutte niet meer inzitten. Alles zal voor hem nu in een heel ander perspectief komen te staan. Iets wat je niemand toewenst! Zogenaamde ‘spotters’ zijn in buurt van Rutte gesignaleerd. Ik vraag mij oprecht af of er zich wellicht een ‘mol’ in de directe nabijheid van Rutte ophoudt. Die uit de school klapt. Uiteindelijk moet je er altijd van uit gaan dat je vijand nooit slaapt!

Hetty Winkler

