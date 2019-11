Misplaatste empathie voor jihadvrouwen

Op naar het land van uitkeringen en goede zorg! De gevolgen van de jihadseks houden de gemoederen bezig. Kind als een doorreisvisum naar Europa is populair. Jihadvrouwen presenteren zich als slachtoffer. Plotseling is Nederland weer gewild bij mensen die Nederland en ons allen diep en door en door haten. Zij hebben zich in Syrië schuldig gemaakt aan deelneming aan een terroristische organisatie, deelneming aan slavenhandel, en het steunen of begaan van misdaden tegen de menselijkheid.