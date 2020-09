Dat kon en ik stapte op mijn fiets en wilde met de pont overvaren. Maar ik had niet aan een mondkapje gedacht en werd gesommeerd om er een te gaan kopen. Dan zou ik echter de pont en mijn afspraak missen... Gelukkig zei een aardige jongeman: ’Ik heb er wel een voor u’. Dat vond ik echt geweldig. Voor ik hem echt kon bedanken, was hij al in de menigte verdwenen. Door hem kwam ik nog op tijd voor mijn afspraak.

Irene Dekker, Purmerend

