’Functie van bibliotheek onderschat’

Het is een belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk en er worden cursussen gegeven, o.m. in het gebruik van de computer, wat de wereld van vooral oudere mensen veel groter maakt. Wat mij verbaast is de uitspraak van een respondent dat ’alles digitaal gaat’. Als we moeten constateren dat het lees- en schrijfonderwijs achteruit holt, dat kinderen de hele dag op een tablet of smartphone zitten te kijken en moeite hebben om normale sociale contacten op te bouwen, hoe kunnen we dan het e-book (op de tablet!) promoten boven het geschreven, papieren boek? In 1971 was mijn toenmalige onderwijzer van de 5e en 6e klas, thans groep 7 en 8, één van de eerste onderwijzers in Nederland die het initiatief nam tot een schoolbibliotheek. Daarmee bevorderde hij de lees- en leergierigheid van zijn leerlingen, iets waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben.

Gerard Scheffer, Heerlen