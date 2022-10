Zo stelt pietje puk: „We halen eerst de zorg weg ,en gaan dan oplossingen zoeken voor het gecreëerde probleem wat daardoor ontstaat. Top bezig.” Volgens gertaafjevanderwiel is het ietwat betuttelend: „We kunnen nu eenmaal niet alle hobbels en obstakels uit een mensenleven weghalen. Zeker bij het ouder worden merk je dat spierkracht, de conditie van de botten achteruit gaan.”

Volgens Rosanne is het weggegooid geld, dat beter kan worden ingezet in goede zorg: „Ik geloof niet in een valpreventieproject. Ongeluk zit in een klein hoekje en al helemaal als een bejaarde dementerende is zal het weinig effectief zijn. Het gebeurt heel vaak dat alleenstaanden vallen en daar vervolgens (bewusteloos) héél lang liggen. Dit is toch mega triest? Stop die 2,5 miljoen niet in een project, maar in daadwerkelijk goede zorg waarbij ouderen veel beter gemonitord worden.”

Ondertussen laakt duijn1963 het woningtekort, dat volgens hem ook een rol speelt bij de problemen in de ouderenzorg: „We hebben een woningtekort, maar willen wel dat ouderen tot op late leeftijd een woning bezet houden voor een gezin. Tja kan iemand mij hiervan de logica uitleggen? Waarom zijn er niet voor ouderen genoeg plekken gecreëerd waar ze veilig kunnen wonen?”

De tendens lijkt helder, de meeste mensen die gereageerd hebben zien weinig in een valpreventieplan van enkele miljoenen en zij zien het geld liever beter besteed worden.