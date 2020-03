Uitslag Stelling: Begrijpelijke taal van Rutte

Een nipte meerderheid van de respondenten vindt dat het kabinet een goede keuze maakt om de verspreiding van het coronavirus maximaal te controleren. Hierdoor zal weliswaar een groot deel van de bevolking besmet raken, maar wordt de besmetting verspreid over een langere periode.

Over het optreden van de premier waren de meer dan 11.000 respondenten wel eensgezind. Een flinke meerderheid vond de boodschap van Rutte begrijpelijk en nog meer stemmers vonden het goed dat de premier de natie toesprak. De boodschap daarentegen vond maar een derde geruststellend. Een reactie: „Niet geruststellend, maar wel de meest rationele benadering.”

Wel vragen sommige stemmers zich af waarom de premier en niet de koning de toespraak hield, of waarom ze niet samen op televisie verschenen.

De premier zei dat de regering stapje voor stapje de situatie bekijkt. Dat vindt de meerderheid een goede strategie. Toch denken de meesten dat de veel verdergaande maatregelen die in Spanje en Frankrijk zij genomen- de grenzen dicht en niet meer de straat op - wel effectief zijn.

Ook niet zo geruststellend was de lage verwachting van de respondenten dat mensen zich na de toespraak van de premier goed aan de voorschriften zouden houden. „Veel mensen gooien er met hun pet naar. En tussen die mensen loopt ons zorgpersoneel ook boodschappen te doen. Als we ons niet gaan gedragen, dan gaat het land alsnog op slot”, voorspelt iemand. Een andere deelnemer denkt dat een lockdown juist wel goed zou zijn. „Je kunt er niet van op aan dat mensen zich gaan gedragen.”

Een respondent vindt het niet eerlijk dat hij dicht moet met zijn bedrijf terwijl Nederland ’blijkbaar vakantie viert’. Hij schrijft: ,,Het was gisteren één groot feest in Almelo: winkelende gezinnen, ouderen op bankjes en bomvolle winkelcentra.” Een ander denkt dat een lockdown één probleem in ieder geval niet gaat oplossen: ,,Dat van die asociale hamsteraars. Want ook bij een complete lockdown kun je gewoon boodschappen blijven doen.”

Uit de vele reacties blijkt dat velen het hamsteren als schokkend ervaren. Menigeen vindt dan ook dat er meer toezicht moet komen op de supermarkten. Iemand reageert: „Een totale lockdown zou het hamsteren nog meer in de hand werken.”

Veruit de meesten vinden dat mensen elkaar erop moeten aanspreken als ze de regels voor sociale afstand en andere regels voor het beperken van de virusschade niet in acht nemen. Maar hoe, dat vinden sommigen nog lastig. ,,Je hebt kans dat zoiets ontaardt in ruzie. Ik ga dat niet doen, ik heb geen behoefte aan een blauw oog.”

De speech van de premier ging ook deels over het beperken van de economische schade voor het land. Slechts een derde van de respondenten denkt dat het kabinet deze ruim zal gaan compenseren. Een van de stellingdeelnemers maakt hier dan ook een grap over, met verwijzing naar corona en het beleid van de premier van de afgelopen jaren. ,,Als Rutte zegt dat we iets krijgen, dan krijgen we het toch niet.”