Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Voor D66-prinses is Kamer oninteressant praatclubje en de koning decorstuk

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

Hahahahahaha, wat hebben we even ouderwets kunnen lachen om de rolladepootjes in visnetkousen van salsaprinses Alexandra ’De Pauw’ van Huffelen in de Caraïben. Zo hilarisch was het niet meer sinds wethouder Hekking. Dat we ondertussen als willoze sardientjes haar visnet in zwemmen, is minder lollig, maar lijkt de helft van Nederland nog niet door te hebben.