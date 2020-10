’Permanente bewoning vakantiehuis toestaan’

Ik ben eigenaar van een recreatiewoning in Midden-Limburg. Het gaat om een vrijstaand stenenhuis met grote living, een hal en inpandige berging, twee badkamers en vier slaapkamers en een zolder. Het is voorzien van c.v., dubbele beglazing en volledig geïsoleerd. De gemeente int alle denkbare belastingen, maar geeft geen toestemming voor permanente bewoning. Dat werkt volgens de gemeente ’verloedering’ in de hand. Precies het tegenovergestelde is het geval. Als de regering werkelijk iets wil doen tegen de woningnood zorgt zij ervoor dat de gemeenten die nu weigeren permanente bewoning toe te staan gedwongen worden deze toestemming wel te geven. In deze tijd is leegstand asociaal.

Marianne B. Janssen, Bussum