Boerenverstand: geef stervenden dat medicijn

Kijk, nóg een reden waarom je de zoektocht naar oplossingen voor de coronacatastrofe beter niet in handen van amateurs kunt geven: wanhopig speurend naar bevrijdend nieuws, lees ik voor de zoveelste maal dat het malariamedicijn chloroquine ’goed kan werken’ en denk ik andermaal: nu echt geen seconde meer wachten, fabrikanten, draai in vredesnaam zo snel mogelijk miljarden van die pillen, maakt me niet uit hoeveel jullie ermee verdienen, bezorg ze tot in alle uithoeken van de wereld en laat iedereen ze slikken.