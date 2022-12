’Zorgen om Box 3-wijziging’

De hele focus in Box 3 is gericht op de ’huisjesmelkers’ en ’pandjesprinsen’ die grote aantallen vrije sector woningen verhuren en als belegger andere kopers verdringen. Het gevolg is dat een sociaal denkende particulier die een sociale huurwoning ter beschikking stelt meer dan de helft van de huuropbrengst moet afdragen aan de belasting in Box 3. Daarnaast is hij gemeentelijke belasting verschuldigd, moet hij de woning verduurzamen, verzekeren en van het gas afhalen. Dit is onhaalbaar voor een particulier. De aanpassingen in 2023 in Box 3 betekenen het einde van de sociale huurwoningen beschikbaar gesteld door particulieren.

Frank Reuver