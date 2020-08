’Supermarkt aangepakt, relschoppers niet’

Dwazer moet het niet worden in Nederland. In Noord Deurningen moest een ’coronasupermarkt’ dicht. Hiervoor meldde zich een grote politiemacht bij de ondernemer en werden de toegangswegen naar de supermarkt met politiewagens geblokkeerd.

In de Schilderswijk in Den Haag was op dezelfde dag een oproer aan de gang. Auto’s werden gesloopt, stoeptegels door ramen gegooid, bewoners zaten bevend van angst in hun woning. De politie kwam wel, maar te laat… Om op te schalen is toestemming nodig. Dat duurt enige tijd.

Intussen gaat het vernielen door. De bewoners begrijpen niet dat er maar vier relschoppers zijn opgepakt waarvan er twee weer zo weer buiten stonden. Wanneer wordt er nu eens echt opgetreden tegen figuren die de samenleving nagenoeg ongestraft kunnen terroriseren?

R. Mondelaers