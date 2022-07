’Kabinet met vakministers hoognodig’

Van de door D66 aangekondigde cultuuromslag is tot heden niets te bekennen. De coalitie valt op door besluiteloosheid en onkunde omdat het de bewindslieden, met een paar kleine uitzonderingen, aan feitelijke kennis ontbreekt. De problemen stapelen zich op terwijl er geen enkel probleem wordt opgelost. Denk aan Groningen, de toeslagenaffaire, rekenrente, stikstofbeleid, boeren, Schiphol, immigratie en het woningtekort. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stoppen met het hapsnap beleid. Waar het Nederland aan ontbreekt is een krachtige leider met een ploeg kundige vakministers die op een duidelijke en begrijpelijke manier kunnen communiceren en een langetermijnstrategie voor het land kunnen uitzetten, die indien gewenst, aan veranderende omstandigheden kan worden aangepast niet gehinderd door coalitieafspraken. Het landsbelang en de toekomst van Nederland moet voorop staan. Het is te hopen dat het kabinet gaat vallen en er nieuwe verkiezingen komen!

Koert Koster, Baarn