Onlangs las ik in de Story dat die Akwasi dus een handige vastgoedjongen is. De muzikant, schrijver en acteur heeft volgens het roddelblaadje een stevig belang in een miljoenenproject in Weesp. Potverdikkie, dat doet die gozer lekker, dacht ik bij mezelf. Ik hoop dat hij er een lekker centje uit weet te slepen.