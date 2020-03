Uitslag stelling: ’Pijnvol proces over MH17’

Het proces is zwaar voor de nabestaanden, voor wie de pijn van het verlies van hun dierbare(n) weer bovenkomt. Toch vinden de meesten dat toch geen reden om het proces niet te laten plaatsvinden. „Het gaat om rechtvaardigheid voor de nabestaanden. Alleen daarom al moet het proces worden gevoerd”, zo vindt één van hen.

Waarschijnlijk gaat het proces jarenlang duren. Driekwart van de stemmers gelooft niet dat hierbij de waarheid boven tafel gaat komen. ,,Waarheidsvinding is altijd zinvol”, luidt een reactie. En een ander valt bij: ,,Het is goed dat wordt getracht de waarheid boven tafel te krijgen. Straffen is iets heel anders. De daders zitten onder de veilige vleugels van Rusland.” Een voorstander van de zaak meent ook: ,,Iedere tegenwerking die Rusland hierbij levert, is bewijs dat ook daar waarschijnlijk de waarheid ligt.”

In het streven naar het vinden van de waarheid komt de verhouding met Rusland onder druk te staan. De meeste respondenten denken dat dit de relatie met Rusland niet ten goede komt. ,,Als de verhoudingen tussen Rusland en Nederland op het spel staan: het zij zo”, klinkt het. Een andere deelnemer vindt de houding van Nederland nog te slap. ,,We moeten onze ambassadeur terughalen. Met dat land moeten we geen diplomatieke betrekkingen onderhouden.” Maar een tegenstander stelt dat we beter de Russen te vriend kunnen houden uit economisch oogpunt. „En omdat we gas van ze nodig hebben.”

Een meerderheid vindt dat de Russen de vier verdachten van de aanslag had moeten uitleveren. ,,De Russen hebben zo lang ontkend betrokken te zijn, dat ze nooit meer kunnen toegeven. Ook bij een veroordeling zullen ze de daders nooit uitleveren. Maar deze mannen kunnen het land ook niet meer uit. Een oplossing zou zijn ze uit te leveren aan een internationaal tribunaal. Het zou kunnen dat Rusland nog een wit voetje wil halen in de internationale gemeenschap.”

De advocaat van een van de verdachten vindt dat Oekraïne ook schuld heeft aan de ramp. Het land had zijn luchtruim moeten sluiten, omdat het oorlogsgebied was. Met die lezing is twee derde van de respondenten het eens. Een meerderheid denkt dat bewezen is dat het een Russische BUK-raket was die het toestel neerhaalde. Niet bewezen achten de meesten dat er opzet in het spel was.

Een belangrijke rol bij de bewijsvoering heeft het amateur onderzoekscollectief Bellincat, dat op internet speurt naar foto’s en andere sporen van de aanslag. De meesten vinden het een goede ontwikkeling dat zij zich met het speurwerk hebben bemoeid. ,,Zij werken voor niemand en zijn dus onpartijdig.” Toch geloven sommigen daar niets van. Sommigen dichten de amateurspeurders banden met de NAVO toe, anderen denken dat het een EU-vehikel is.

Premier Rutte heeft zich ook sterk gemaakt voor grondig onderzoek naar de aanslag op de MH17. De meeste stemmers vinden dat goed van de premier. „Dat Rutte zich heeft vastgebeten in dit dossier, is niet meer dan fatsoenlijk.”