Brief 3 ’Autonomie EU-lidstaten onder druk’

Dat doen ze omdat aan die begrotingspelregels zijn verbonden voor het handhaven van de rechtsstaat. Landen die geld willen ontvangen van Brussel moeten voldoen aan de regels van fatsoenlijk bestuur en democratie. Wel, in het geval van Polen en Hongarije begrijpen we wel wat daarmee wordt bedoeld. Maar in feite verliest ieder land een belangrijk stuk autonomie aan de EU want wie bepaalt de regels en of je daaraan voldoet? Precies, de EU, en die is daarmee de slager die zijn eigen vlees keurt. Zodra een lidstaat een beslissing neemt die de EU onwelgevallig is kan deze meteen worden bestraft. Waarom protesteert onze premier hier eigenlijk niet tegen?

Pieter van den Brink

