’Gaskraan Groningen openhouden is noodzakelijk’

Milieutechnisch gezien levert het zelfs minder CO2 uitstoot. Economisch en financieel biedt het heel veel voordelen voor ons land. Inmiddels profiteren Noorwegen en Groot-Brittannië volop van de winning van olie en gas uit de Noordzee. In dit verband is het volkomen belachelijk dat de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. In afwachting van winning uit de Noordzee moeten we onze gasvoorraad uit Groningen veilig stellen. Daarvoor kunnen Groningers ruimhartig schadeloos worden gesteld voor overlast en geleden schades. De Nederlandse overheid, het kabinet en politiek hebben een verplichting naar de bevolking.

B. Huisman