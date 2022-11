Brief 3 ’Petje af voor Yeşilgöz’

Simons ging echt veel te ver in het beschuldigen van de politie naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de Sint-intocht in Staphorst. Simons deed ook alsof de politie al jarenlang expres deze demonstranten in elkaar slaat. Yeşilgöz gaf Simons terecht onder uit de zak.

Overigens blijf ik het vreemd vinden dat er er over het algemeen maar klakkeloos wordt aangenomen dat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en mensenrechtenorganisaties gelijk zouden hebben dat Zwarte Piet rassendiscriminatie is. De geschiedenis wijst heel anders uit, maar daar luistert men niet naar.

R. Brouwer,

Alkmaar

