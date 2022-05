’We kunnen niet meer met spanning omgaan’

Geld

Pgb-besluit laat op zich wachten: soms ruim een jaar

Wie door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk is van verpleegkundige of huishoudelijke hulp, moet vaak erg lang op zich wachten op een beslissing over een persoonsgebonden budget (pgb). Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na eigen onderzoek.