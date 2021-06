Premium Binnenland

Beoogde nieuwe fractievoorzitter VVD Amsterdam: ’Exodus middenklasse stoppen’

Ze komt uit een a-politiek gezin, zag hoe haar ouders hard getroffen werden door de financiële crisis in 2008, besloot zich te verdiepen in de politiek en startte met een stage bij de Amsterdamse VVD. Nu, zes jaar later, is Claire Martens (33) de beoogd fractievoorzitter van de liberalen in de gemee...