Het besluit van PME wordt ondersteund door veel jongere deelnemers. Op zich vind ik als gepensioneerde dit ook prima, maar de directeur die dit zo parmantig op de tv komt verkondigen is een ander probleem vergeten, nml. dat gepensioneerden al vele jaren wachten op indexatie. Ik snap ook wel dat de rekenrente een probleem is voor indexatie, met name door de geldcreatie in Brussel om zuidelijke lidstaten te ondersteunen. Echter, volgens mij, gaan in de zuidelijke Europese landen de ouderen nog steeds eerder met pensioen dan de ouderen in Nederland. Daar zouden deze landen eerst eens mee aan de slag moeten gaan.

Jaap Schipper