Er ligt een pakket en ik zie de pakketbezorger weglopen. Als we het pakket openmaken, komt er een levensgrote kerstsok uit die gevuld is met pakjes. Een leuk gedicht laat ons weten dat onze dochter de afzender is. Pas op eerste kerstdag mogen we de pakjes openmaken. Een hartverwarmend gebaar nu we niet sámen kerst kunnen vieren.

Marijke van Beers

Riethoven

