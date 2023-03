Pluis Klasse(n)maatschappij

Video

Pijnlijk nieuws voor Katja Schuurman!

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over het intieme inkijkje dat PVV-leider Geert Wilders geeft in zijn privéleven. Verder: verdrietig liefdesnieuws over Katja Schuurmans en mooi liefdesnieuws voor Tino M...