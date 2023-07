We hebben niet meer mensen nodig, maar meer gezondheid

Net nu van links tot rechts het besef indaalt dat het uit de hand loopt met de explosieve bevolkingsgroei, zegt de economische denktank OESO dat Nederland de deur nog verder moet openzetten voor migranten van buiten de EU. Doen we dat niet, dan stagneert de economie en krijgen we de energietransitie niet uitgevoerd waarvoor 28.000 vakmensen worden gezocht die een warmtepomp of zonnepaneel kunnen installeren.