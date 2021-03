’Niet van het gas af’

En in 2030 moest iedereen van het gas af? Den Haag heeft 60 jaar geprofiteerd van het Groninger aardgas. Het was de grootste gasbel van de wereld en er zijn miljarden naar de randstad gevloeid.

Er is buiten Groningen nog genoeg gas te verkrijgen in Europa. De EU heeft het gas ook al een nieuw groene label gegeven. Laten ze de biomassacentrales maar in de ban doen, want daarin worden complete bossen in verwerkt en het stinkt ook nog. We willen het gas terug!

Lucas Meijer

Nieuwe Pekela