Uitslag Stelling: ’Vaccineren tegen pokken’

Er zijn inmiddels twee gevallen van apenpokken vastgesteld in Nederland. Dit virus is volgens het RIVM niet heel ziekmakend, maar er is nog wel veel onzeker. De meeste stemmers denken dat het wel mee zal vallen met de verspreiding van dit virus. „Het lijkt erop dat het zich alleen via lichaamsvocht en wondcontact verspreidt, dus geen paniek", zegt een stemmer. En: „Deze ziekte gaat in veel landen al langer rond zonder grote gevolgen”, reageert iemand anders.

Anderen weten uit ervaring dat dit virus meevalt: „Ik beb het zelf meerdere keren gehad toen ik als kleuter op Curaçao woonde. Het komt overeen met gewone waterpokken, dus niet echt iets om heel bang voor te zijn.”

Iets meer dan een derde van de respondenten maakt zich wel degelijk zorgen over de verspreiding van dit virus: „Zeker bang, omdat deze uitbraken wereldwijd snel gaan. Mensen geven weer handen, knuffelen, en staan weer hutjemutje op evenementen. Voorzichtigheid en hygiëne zijn ver te zoeken. Er zullen steeds meer virussen rondgaan, er zijn te veel mensen”. Een andere stemmer denkt er net zo over: „Weer zo’n enge en snel verspreidende ziekte. Gelijk indammen en goed controleren!”

Uit voorzorg vraagt de GGD dan ook mensen die contact hebben gehad met iemand die positief testte op apenpokken, om tot drie weken in quarantaine te gaan. Verstandig, vindt 58 procent. Ook is het goed dat er nu een meldplicht geldt voor artsen en GGD-medewerkers bij wie zich een patiënt met apenpokken aandient, zo vindt driekwart. „We hebben met z’n allen kunnen zien en ervaren wat het eerst redelijk onschuldig lijkend coronavirus wereldwijd heeft veroorzaakt, dus laten we nu wel alert zijn en ons niet laten verrassen”, waarschuwt een bezorgde deelnemer.

Dat het vaccin tegen pokken ook bescherming zou bieden tegen de apenpokken is voor velen een geruststelling. Tot 1974 was het gebruikelijk om iedereen in te enten tegen gewone pokken. Volgens 57 procent van de respondenten moet dit vaccin terug in het vaste vaccinatiepakket. Een stemmer: „Ik vrees voor snelle verspreiding. Zelf ben ik ingeënt tegen pokken maar een groot deel van de Nederlandse bevolking niet. Dit moet dus snel gebeuren.”

Minister Kuipers van Volksgezondheid benadrukt dat er geen collectieve maatregelen te verwachten zijn. Toch vreest 47 procent van de deelnemers dat het uiteindelijk wel weer hierop zal uitdraaien. „Ik ben niet bang voor het virus, wel weer voor de maatregelen uit Den Haag”, zegt iemand. Volgens anderen hebben de contactbeperkende maatregelen tijdens corona ervoor gezorgd dat we nu weinig kunnen hebben: „De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat onze weerstand flink is afgenomen, we zijn nu vatbaar voor ieder virus”, zegt iemand. Volgens menig stemmer moet we nu eenmaal met nieuwe virussen leren leven. „De wereld is klein geworden. Doordat mensen nu overal makkelijk kunnen komen brengen ze ook meer ziektes mee terug, dit zullen we moeten aanvaarden of minder reizen”, zo stelt deelnemer.