’Natuur doet het niet overal slecht’

Het grondwaterpeil en de grote hoeveelheid Natura 2000 gebieden, door de overheid aangewezen, hebben niet overal het predikaat slecht overal. Sommige dingen gaan soms niet goed andere zaken al jaren wel. Dan hebben we een gebrek aan water, dan is er weer teveel, dan is het te heet, dan weer te koud etc. Onze dieren doen het soms goed, dan weer niet. De oorzaak ligt soms ergens anders dan wat De Groot beweert. Ik ben op het platteland opgegroeid en mensen die het hardst roeptoeteren over misstanden in de natuur leven altijd in de grote stad, maar ze weten zogenaamd alles van de natuur. Het lijkt bij D66 eerder te gaan om het pluche, dan de financiële staathuishouding en de natuurgebieden. Mocht De Groot het liefst tegen alles aanschoppen, laat hij in zijn eigen fractie beginnen.

Ed Nijhoff