’Kritiek van oppositie komt te laat’

Wat weer een ontstellend kinderachtige vertoning, het debat over de vaccinatiestrategie, vindt Geert Boogaard.

Oh, oh, wat wisten met name de oppositiepartijen weer perfect hoe het wel had gemoeten. Waarom werd er geen extra kamerdebat aangevraagd in oktober of november toen zij met grote zekerheid wisten waar het fout zou gaan?

Er is op het verkeerde paard gewed (Jetten) bij de keuze voor een vaccin. Ja, lekker makkelijk praten achteraf. We zijn overal te laat mee begonnen. Absoluut waar, maar waarom hebben jullie dan niet al op voorhand bij de Jonge en Rutte geëist om zaken eerder op te starten?

Niets, maar dan ook niets is er door al die criticasters ondernomen om eerder het beleid aan te passen. En nu met z'n allen naar de microfoon rennen om punten te scoren voor de komende verkiezingen. Lekker makkelijk, Jullie moeten je schamen.

Geert Boogaard

