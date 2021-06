’Honden leven niet in een roedel’

In het artikel ’Dierenwet erdoorheen: honden straks niet meer aangelijnd?’ (Tel.nl, 2/6) wordt geopperd dat we straks misschien verplicht meer dan één hond moeten houden, omdat honden in de natuur in een roedel leven. Dit is een uitspraak van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Maar waar in de natuur zijn die die roedels honden? Een hond is een huisdier en geen wild dier. Zwerfhonden zie je soms in groepen, maar dat is, wat het is: een groep en geen roedel. Een roedel bestaat altijd uit verwante dieren: mannetje, vrouwtje en hun nageslacht. Ook een groep jachthonden is geen roedel, maar heet een meute. En honden moeten buiten natuurlijk wel aan de lijn.

Nicolette Jentink, Eijsden