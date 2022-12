’EU-elite staat buiten de realiteit’

De heer Timmermans zou het sieren als hij de handen op elkaar zou krijgen dat alle medewerkers van de EU belasting gaan betalen zoals elke Europeaan. Het is mij totaal onduidelijk waarom zulks niet gebeurt Maar ja zijn socialistische voorganger d heer Dankert heeft het destijds 1 maal aangekaart maar er is daarna nooit meer van vernomen, niet gek natuurlijk want dat betrof hun eigen portemonnee. Want ik erger me dood aan de manier zoals parlement en EU leden deze maatregelen naar buiten brengen, zonder begrip voor de gewone man. Ik kan ook simpel vertellen naar het volk hoe of het moet als ik 3 tot 6 maal modaal verdien. Al deze mensen staan zeer ver van de realiteit.

F. Horich, Vinkeveen