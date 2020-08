Liberaal Rutte vergist zich in coronadiscipline

Hij zei het herhaaldelijk tijdens de persconferentie afgelopen donderdag, onze docerende premier: ’We zijn volwassen mensen, in een volwassen democratie. We hebben allemaal de discipline op te brengen, het moet toch haalbaar zijn.’ Op die kom-op-mensen-toon van een familiair onderonsje probeerde Mark Rutte het land dat zich slecht aan de coronaregels houdt wat verantwoordelijkheidsgevoel in te prenten. Maar zou zijn liberale vrijblijvendheid echt werken?