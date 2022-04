’Afgang voor Voice-artiesten’

Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en Ali B en een regisseur moeten zich verweren voor de strafrechter wegens vermeende ernstige zedenmisdrijven die zich achter de schermen van The Voice afspeelden. Die vier gaan momenteel door een hel en worden met de nek aangekeken. Wat ook de uitkomst mag zijn - schuldig of niet - en of er ook een veroordeling volgt, zal de toekomst uitwijzen.

Los daarvan is zoveel wel zeker is dat er een einde is gekomen aan hun artiestenbestaan. Zij kunnen zich nergens meer met goed fatsoen vertonen. Volle zalen en Ahoy's zijn niet langer meer hun deel. De song 'Vluchten kan niet meer' van Frans Halsema en Jenny Arean is voor hen werkelijkheid geworden. Een ergere afgang als artiest kun je je niet bedenken.

Jan Muijs, Tilburg