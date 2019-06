’Stop macht van verzekeraars’

Ik snap er ook niets van dat hier de prijzen zo laag zouden zijn? Mijn man gebruikt al jaren inhalers voor zijn astma. Dertig jaar geleden al duidelijk dat we in Singapore voor dezelfde inhaler 1/20 e deel van dezelfde inhaler, zelfde merk etc. kwijt waren, honderd gulden tegen vijf gulden.

Afgelopen maand hetzelfde in Frankrijk. Inhaler alhier 25€ tegen daar nieuw gekocht 6€. We vergeten wel eens wat in onze koffer vandaar dat het opviel. Het is niet de eerste keer zo'n voorbeeld. Er zijn er nog legio te noemen, maar iedere keer zie ik toch echt voorbeelden dat wij hier in Nederland vele malen duurder zijn? Leg dat eens uit hoe dat komt!

Judith Bos, Almere