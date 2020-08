’De sprintsnelheid in het wielrennen is uit de hand gelopen’

De crash. Met een snelheid van circa 80 km/u gaat Fabio Jakobsen door de afrastering en smakt Dylan Groenewegen (geel shirt) tegen het Poolse asfalt. Ⓒ EPA

De ’horrorcrash’ van wielrenner Fabio Jakobsen ging de hele wereld over. Wielerarts Jos Benders heeft talloze valpartijen gezien en renners opgelapt, maar went er nooit aan. Hij vindt dat er beter moet worden nagedacht over het temperen van de snelheid in de finishstraat.