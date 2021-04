’Testen wordt de norm’

Nu moeten we voor we op een terras kunnen zitten eerst een negatief testbewijs hebben. En vanaf 1 juli moeten we er ook voor betalen, minstens 7,50 euro per persoon. Ook moeten we ons laten vaccineren, voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Alleen geldt een vaccinatiebewijs weer niet op het terras, want dan moeten we ons laten testen...

Karin Kersten, Horn