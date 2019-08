Klimaatschamers zijn er in alle soorten en maten schijnt het, maar ik ken ze niet. Misschien ga ik om met klimaatfout volk, maar ik heb nog nooit iemand op de buurtbarbecue ontmoet die tegen me zei: „Hallo, mijn naam is Sjoerd en ik heb vleesschaamte. Mijn tanden wateren, maar voor mij geen lamsspies, dankjewel. Ik zou me doodschamen!”