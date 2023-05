’Opvang kind is niet meer te betalen’

Zo werd beloofd dat de kinderopvang gratis zou worden. Inmiddels weten we dat de regering de stekker uit dit plan heeft getrokken, voorlopig geen gratis kinderopvang, een enorme teleurstelling is voor ouders, aanstaande ouders en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het wettelijk kinderopvangtoeslagen tarief ontoereikend voor een gezonde exploitatie. In de praktijk kampen de opvangorganisaties met enorme personeelskrapte, het bemensen van de groepen is ondoenlijk. Daarnaast stijgen de huurprijzen, de energieprijzen, maar ook luiers en alle overige boodschappen voor de opvang zijn enorm gestegen. Verreweg de meeste opvangorganisaties rekenen tarieven (ver) boven het kinderopvangtoeslagtarief van de belastingdienst. Om kinderopvang bereikbaar te houden voor de ouders met een smalle beurs is het van groot belang dat de uurtarieven in de kinderopvang gelijk zijn aan het belastingtoeslagen tarief. Hogere tarieven betekent een hogere eigen bijdragen, ouders met een smalle beurs kunnen dat domweg niet betalen.

Niels Kooijman, directeur KSH Kinderopvang

Amstelveen