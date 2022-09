’Plafond werkt niet, minder verbruik wel’

Premium Financieel

Column: ’Zelfs zonder Draghi zal de Italiaanse schuld Nederland niet schaden’

Kan de groeiende bezorgdheid over een Italiaanse schuldencrisis de Nederlandse en Europese aandelenmarkten en economieën laten kelderen? Luidt de stijgende rente een rampscenario in? Velen menen van wel, zeker nu voor premier ’Super’ Mario Draghi het doek valt en de peilingen in de aankomende verkie...