’Kermisbezoekers lappen coronaregels aan hun laars’

Naar hun mening zijn zij namelijk voldoende in staat om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Vervolgens werden er beelden getoond van een recente kermis ergens in Nederland. Door deze beelden werd pijnlijk duidelijk dat de ondernemers er vermoedelijk wel klaar voor zijn, maar de bezoekers niet.

In de kort durende impressie werd de 1,5 meter meer dan eens aan de spreekwoordelijke laars gelapt. Ook hier geldt blijkbaar dat de regels duidelijk zijn, maar het gedrag is daar niet mee in overeenstemming. Jammer voor de exploitanten, maar het Nederlandse publiek kan hier in dit stadium gewoon niet (meer) mee omgaan.

Jan Pronk,

Beverwijk