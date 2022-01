’Tijd voor nuchtere reflectie’

Tot op zekere hoogte gaat iedere vergelijking mank. Maar toch, sinds jaar en dag worden we bestookt met doemscenario’s die nooit optreden. Dit is en blijkt een prachtig verdienmodel voor klimaatpausen, ambitieuze eurocommissarissen die een ‘Plek in de Eeuwigheid’ willen kopen, alarmistische wetenschappers die leven van subsidie van hun onderzoek, handige ondernemers die gebruik maken van het principe dat ‘Angst verkoopt’, mediagenieke virologen die dagdagelijks hun droogstoppelige laboratoria mogen verruilen voor een plek in de spotlight als ‘Adviseur des vaderlands’, opportunistische politici die doordrammen op kosten van de samenleving en noem maar op. Geen van die ernstige scenario’s is ook maar in de buurt van realiteit gekomen. Wordt het niet eens tijd voor een nuchtere reflectie op al die paniekzaaierij? De ogen sluiten voor bedreigingen zou het andere uiterste zijn. Maar waar is het gezond verstand gebleven? Doorzie de doorzichtige opportunisten: de keizer loopt in zijn onderbroek!

Arthur Sterk, Rijswijk