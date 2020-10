Brief 1 ’Strafblad voor feestgangers’

Al deze mensen die blijkbaar schijt aan de regels hebben en er daarmee voor zorgen dat de maatregelen eindeloos blijven duren en verzwaard worden, krijgen dankzij de uitglijder van Grapperhaus ‘slechts’ een boete van 95 euro en geen strafblad meer. Dan calculeer je dit bedrag dus gewoon in.

Voor de grootste groep die zich wel aan de regels houden en alle bedrijfstakken die op dit moment stil liggen is dit gewoon een hele hele dikke middelvinger! Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen een keer de regels vergeten of er gewoon maling aan hebben. Het boetebedrag blijft voor beiden even hoog/laag. Ik zeg: bij illegale bijeenkomsten het boetebedrag omhoog naar 750 euro en een strafblad!

Patrick Heunks

