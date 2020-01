Ⓒ AFP

Als de zon vandaag om 08.19 uur is opgekomen in Brussel, wappert de Britse vlag niet meer bij de Europese instellingen. Het vertrek van het VK is na al het eindeloze gesteggel een voldongen feit, maar denk maar niet dat het onderwerp Brexit van de agenda is afgevoerd. Het wordt een jaar vol drama.