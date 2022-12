Brief 1: ’Elite denkt niet aan de gewone man’

Straks gaan we extra betalen voor brandstof en gas vanwege de CO2 uitstoot. Voor Timmermans c.s. is dit met een inkomen van 20.000 euro per maand en declarabele kilometers geen probleem maar voor veel mensen wel. Velen weten de eindjes niet aan elkaar te knopen maar daar heeft men in Brussel geen boodschap aan. Het feit dat het openbaar vervoer buiten de randstad wordt ontmanteld en velen geen elektrische auto kunnen kopen lijkt deze elite niet te deren. Ook met subsidie zullen velen niet de mogelijkheid hebben hun woning te verduurzamen. Het is tenenkrommend te zien hoe deze drammers de ruimte krijgen voor deze onzinnige maatregelen en er vanuit Den Haag niet op de rem wordt getrapt. Heeft er dan niemand het lef een keer niet te tekenen bij het kruisjes?

Bram Marcusse