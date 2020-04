’Woningsdag. Hoe krijg je het verzonnen?’

Koningsdag 2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als ‘Woningsdag 2020’. Hoe verzin je zo’n naam en stemt er ook nog mee in? Vol euforie presenteerde voorzitter Verhoeve, sinds enkele jaren burgmeester van Gouda, via de media een binnenblijfprogramma voor 27 april aan waarbij de onderdanen des Konings gevraagd zal worden om ’s morgens de vlag uit te steken en in zijn of haar straat luidkeels het Wilhelmus gezamenlijk te gaan staan zingen.

Voorts komt er een digitale vrijmarkt op internet en als afsluiting een ‘thuistoast’ op onze jarige Koning. Hoe krijgt deze voorzitter en zijn Oranjebond het verzonnen? Juist in deze tijd, dat over de gehele wereld het dodelijk coronavirus rondwaart en dagelijks vele duizenden dodelijke slachtoffers maakt en waar het alleruiterste gevraagd wordt van het verzorgend en verplegend personeel, was het meer dan normaal geweest om dit jaar Koningsdag niet te vieren. Het is er de tijd niet voor en ons Koningspaar met zijn gezin en wij met zijn allen zouden daar met alle respect mee hebben ingestemd.

Rens Kuijten, Nuenen