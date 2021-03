’Inzetten op kernenergie’

Ook al halen we de klimaatdoelen op het gebied van vermindering van de CO2-uitstoot. Dus, om in de komende tien jaar kostbare en paniekerige maatregelen door te drukken, zoals van het gas af of biomassacentrales en windmolens bouwen, heeft geen zin. Kijk naar de komende 100 jaar en zet in op veilige kernenergie. In combinatie met het verhogen en verbreden van de dijken. Ook zullen bewoners in sommige deltagebieden en op eilanden, wereldwijd moeten verhuizen. Attenborough noemt dat voortschrijdend inzicht.

Louis de Vries, Hilversum