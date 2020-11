Uitslag Stelling: Afschuw om bedreigingen

Vrijheid van meningsuiting en onafhankelijk onderwijs zijn de basis van onze democratie, stellen de respondenten. „Het is belangrijk dat iedereen zich hier veilig voelt om te zeggen wat hij wil”, schrijft iemand. „Dat iedereen zich kan uiten over willekeurig welk onderwerp. Als dat niet meer kan, dan hebben wij geen Nederland meer.”

Een andere deelnemer: „Het kan toch niet zo zijn dat bepaalde groeperingen, van welk pluimage ook, gaan bepalen wat er wel of niet gezegd, geschreven en getoond mag worden”.

Gevoelige onderwerpen moeten in de klas bespreekbaar blijven, vinden de respondenten. „Leerlingen moeten leren dat meningsverschillen kunnen bestaan, en dus moeten argumenteren met woorden. Geweld is uit den boze”, reageert een stellingdeelnemer. Een ander: „Wij leven in een samenleving waar je allerlei problemen moet kunnen bespreken. Zodat er uiteindelijk meer begrip voor elkaar zal zijn”.

Bijna 90% denkt dat de ophef over spotprenten ervoor zal zorgen dat docenten onderwerpen die gevoelig liggen, eerder uit de weg zullen gaan. Daarom is het belangrijk dat leraren zich veilig en gesteund voelen door het schoolbestuur en de politiek, menen de respondenten. „Bij bedreigingen door leerlingen of ouders, bedreigers hard straffen en duidelijk maken dat dit niet kan in een vrije samenleving.”

Een petitie van Nederlandse moslims om spotprenten van de profeet Mohammed strafbaar te stellen is al meer dan 100.000 keer ondertekend. Een respondent vindt dat deze petitie zeker door de Kamer behandeld moet worden ’om vervolgens te worden beantwoord met een krachtig NEE’. „We hebben immers bewust het verbod op godslastering afgeschaft, dan is er zeker geen geen plaats voor een verbod op allahlastering of mohammedlastering.”

Toch zijn er ook respondenten die zich afvragen of de discussie wel zo zwart-wit gevoerd kan worden. Een kleine groep (8%) denkt dat het niet verkeerd zou zijn als er in het onderwijs rekening gehouden wordt met eventuele gevoeligheden bij bepaalde groepen.

„Je moet je nooit kwetsend uitlaten over de profeet Mohammed, want dat ligt bij gelovige moslims heel gevoelig. Deze kant van de zaak wordt naar mijn mening te vaak onderbelicht in Nederland en andere landen. Het rechtvaardigt natuurlijk niet een terroristische aanslag. Maar toch. Je hoeft het niet uit te lokken en iets meer respect voor het geloof van moslims is op zijn plaats”, denkt iemand die aangeeft zelf christen te zijn.

„Vrijheid van meningsuiting betekent toch niet dat je alles wat je denkt ook moet zeggen?”, aldus een andere respondent.

Veel stellingdeelnemers geloven dat meer aandacht in het onderwijs voor vrijheid van meningsuiting, de angel uit het debat zou kunnen halen. 85% vindt het dan ook goed dat de politiek lessen over burgerschap verplicht wil stellen in het voortgezet onderwijs.

„Kinderen moeten leren dat je ook humor mag gebruiken bij dit soort onderwerpen”, stelt iemand. Een ander vindt: „Mooie cartoons zijn een geweldig wapen, waar gelukkig geen bloed bij vloeit.”