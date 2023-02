Uitslag Stelling: ’Hulp IMF aan Suriname’

Een respondent stelt: ,,Dit land is tot op het bot verdeeld. Hulp in welke vorm dan ook, heeft totaal geen zin.” Een andere stemmer zegt: ,,Ik keur het niet goed, maar ik snap wel dat de bevolking is gaan rellen. De ene corrupte president wisselt de andere af. Natuurlijk kun je zeggen dat de bevolking heeft gestemd, maar veel keuze was er niet.” Toch is maar een vijfde van de respondenten in shock over de rellen van afgelopen week.

Slechts een derde van de stemmers gelooft ook dat Suriname zit te wachten op Nederlandse hulp. Een overgrote meerderheid vindt het ook geen goed plan als Nederland op bestuurlijk vlak te hulp schiet. Veel respondenten vinden dat Nederland eerst maar eens in eigen land orde op zaken moet stellen. ,,We hebben hier al genoeg crises te managen. We kunnen Suriname er echt niet bij hebben.”

Slechts een kleine minderheid van de respondenten gelooft dat het president Chan Santokhi zal gaan lukken om orde op zaken te stellen. Een respondent vindt: ,,Bouterse is degene die er een puinhoop van heeft gemaakt en Santokhi is degene die moet puinruimen en daar dan voor wordt gestraft.” Een andere stemmer denkt ook dat het volk wordt opgehitst door aanhangers van Bouterse en bovendien niet heel veel middelen heeft om de economische crisis op te lossen.” Het vertrouwen in de huidige president is ook niet groot. Slechts een klein percentage van de stemmers heeft vertrouwen in Santokhi. Sommigen opperen dat de huidige president zich ook schuldig heeft gemaakt door zijn eigen ‘kliek’ te bevoordelen.

De meeste stemmers vrezen dat Bouterse weer terugkeert, als niet lukt om het land op orde te krijgen. ,,Het is idioot dat een veroordeelde drugscrimineel hier jaren de dienst uit heeft kunnen maken en nu weer terug dreigt te komen”, zo vindt een deelnemer. ,,Bouterse heeft het land verkocht aan de Chinezen en de grondstoffen verkwanseld aan criminelen. Maar Nederland moet niet dit willen oplossen.” Een andere respondent vindt dan ook dat de Chinezen het land dan maar te hulp moet schieten.

De economie van Suriname zit met onder meer een torenhoge inflatie ernstig in het slop. De meeste respondenten vinden niet dat Nederland financieel moet bijspringen. Een stemmer meent: ,,De mensen hebben er niets. Buiten Paramaribo is het helemaal verschrikkelijk. Maar Nederland heeft er al zoveel geld ingepompt, maar niets heeft geholpen.”

Veel andere respondenten stellen dat het maar eens een keer genoeg moet zijn met de geldstroom naar Suriname. ,,Ze kunnen de boel maar niet op orde krijgen. Een keer moeten we het loslaten.” Bijna niemand vindt dat Nederland als voormalig kolonisator een ereschuld heeft aan Suriname. Een stemmer zegt daarover: ,,Die ereschulden zijn echt allang voldaan. Nu moeten ze het zelf oplossen.” Een andere deelnemer: ,,Als Nederland dit gaat oplossen, dan zou dit neo-kolonialisme zijn.” De meesten vinden het prima dat Suriname onder het bewind van het IMF economisch weer op orde komt.