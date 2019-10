De spaarrente in ons land is historisch laag. Het loont tegenwoordig nauwelijks de moeite om je spaarcentjes bij de bank te stallen. Na de laatste rente-aanpassing door ABN Amro, vorige week, levert het sparen van 10.000 euro je daar na een jaar een euro aan rente op. 1 euro! Bij de andere grote banken is het niet anders.