’Gepensioneerden de klos’

Het spelletje is weer begonnen. Nu wordt aangegeven dat er geen indexatie zal plaatsvinden, want door een verkeerde berekening door CBS vorig jaar is er te veel geïndexeerd.

Alles wordt uit de kast gehaald om de pensioenen laag te houden ondanks goede resultaten en gezonde dekkingsgraden. Oei, de gepensioneerden hebben te veel gehad. Zouden de cijfers, die de laatste jaren een verhoging van de pensioenen onmogelijk maakten, wellicht ook verkeerd berekend zijn en zou indexeren wel mogelijk zijn geweest? Dat zou onderzocht moeten worden. Niet denkbeeldig is dat de pensioenfondsen een grotere buffer nodig hebben om de kosten van de nieuwe pensioenwet te dekken.

P. van Leeuwen, Tilburg